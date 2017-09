Fest for frivillige i Ældre Sagen

Ældre Sagen i Glostrup afholdt fredag i forrige uge en fest i den store sal på Glostrup Bibliotek for alle sine frivillige.

– Det frivillige korps består af 90 personer som yder en stor og uvurderlig indsats i de mange tilbud, som Ældre Sagen i Glostrup stiller til rådighed for sine næsten 2.900 medlemmer i Glostrup, siger Peder Kähler, næstformand i Ældre Sagen i Glostrup.

Som tak for det store arbejde bød Ældre Sagen i Glostrup på en syv retters buffet med tilbehør samt vin, øl og vand ad libitum afsluttende med kaffe og kage.

Under spisningen var der sørget for hyggemusik og efterfølgende var der mulighed for, at man kunne få en dans eller bare nyde musikken og det sociale samvær.