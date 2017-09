Flere i arbejde

Flere Vallensbæk-borgere er kommet i beskæftigelse.

Fra juni 2015 til juni 2017 er antallet af lønmodtagere i Vallensbæk således øget med 211 fuldtidspersoner, fra 6.197 til 6.408 fuldtidspersoner.

– Vi har meget få ledige borgere i Vallensbæk og meget få borgere på kontanthjælp, sygedagpenge og integrationsydelse. Det er glædeligt. Vi er godt hjulpet af gode konjunkturer. Men det er især et resultat af vores målrettede indsats for at sikre gode uddannelsesforhold og håndholdt hjælp til jobsøgning, siger Henrik Rasmussen (K), borgmester.

Også hos Socialdemokratiet skaber udviklingen glæde:

– Ingen tvivl om, at Vallensbæk er godt hjulpet af gunstige konjunkturer og målrettede unge, som for hovedparten ved, hvad de vil beskæftige sig med efter endt uddannelse, siger Søren Wiborg (S) 1. viceborgmester således og fortsætter.

– Socialdemokratiet var bannerførere i at få Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbage til Vallensbæk. Fremtiden ser gunstig ud. Men den lokale håndholdte indsats har kun virket i godt 18 mdr., så det er nok lidt for tidligt at give den indsats æren. Men det ser rigtig fornuftigt ud.

Ifølge de seneste ledighedstal, er ledigheden i Vallensbæk således nede på 3,4 procent i juni, det laveste niveau i otte år.

Ifølge kommunen er der kommet 460 nye arbejdspladser i Vallensbæk i perioden fra juni 2015 til juni 2017.

Det medvirker ifølge Vallensbæk Kommune til, at flere er kommet ud på arbejdsmarkedet, ligesom jobvæksten i resten af hovedstadsområdet, har en positiv indvirkning på Vallensbæk.

Antallet af ny-opslåede job i Hovedstadsområdet er således øget 13 procent på to år.

Ifølge Vallensbæk Kommune har de forbedrede konjunkturer åbnet nye muligheder for alle jobcentrets målgrupper.

Det ses for eksempel i antallet af kontanthjælpsmodtagere, hvor Vallensbæk i juni 2017 var den kommune i landet, der havde den laveste andel kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere.

Hertil kommer, at i Vallensbæk Kommune er antallet af sygedagpengemodtagere faldet med cirka 30 procent gennem 2017, hvorfor Vallensbæk har den laveste andel af arbejdsstyrken på sygedagpenge i omegnskommunerne.

Flere små jobs

Samtidig stiger antallet af job helt ned til få timer om ugen. Således kan Jobcenter Vallensbæk konstatere, at der blandt jobcenterets kontanthjælpsmodtagere var 55 i småjobs i gennemsnit per måned i de første fem måneder af 2016.

Et tal der er steget til 80 i de første fem måneder i 2017.