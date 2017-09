Flere penge til demente

På budgettet for 2018 blev der sat 20 millioner kroner af til nye pladser til midlertidige ophold på plejehjem og nye demenspladser. De penge står stadig på budgettet, men der er blevet flyttet lidt rundt på pengene. Som Folkebladet tidligere har beskrevet, bliver de 20 millioner kroner suppleret af et lån på omkring 60 millioner kroner, som så skal betales tilbage løbende, efterhånden som folk betaler for at bo på de nye plejehjemspladser.

Det er planen, at de 21 millioner kroner skal lånes allerede i 2018, hvor der kun skal bruges 17 millioner kroner. Da der allerede var sat 10 millioner kroner af i 2018, betyder det, at der kun skal sættes syv millioner kroner ekstra af, og at der bliver frigivet 14 millioner kroner, der kan bruges på andre ting i budgettet.

Samlet set bliver der i budgettet sat seks millioner kroner mere af til de nye pladser over de kommende fire år.

– Vi har lagt nogle ekstra penge ind i budgettet, som ikke var der i starten. Vi vil gerne have nogle intelligente løsninger, som for eksempel senge, der kan registrere, hvornår nogle forlader sengen, eller hvis man tisser i sengen, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Lars Thomsen (V).

Der er også sat 1,3 millioner kroner af til en opnormering på demensområdet. Det er penge fra en statslig pulje, der bortfalder, som Kommunalbestyrelsen gerne vil opretholde.

Derudover er der 400.000 kroner til en opnormering af weekendvagter i hjemmeplejen i weekenden.

– Der har vist sig et hul om morgenen i weekenden, hvor vi ikke får givet den service, vi gerne vil give. Vi vil gerne ud inden klokken ti. Altså til dem, der ønsker at stå tidligt op. Hvis man gerne vil sove til klokken 11 i weekenden, må man gerne det, siger Lars Thomsen.

Også Flemming Ørhem (DF) glæder sig over at området bliver tilgodeset.

– Markante forbedringer på demensområdet og flere ressourcer til midlertidige pladser er rigtig gode tiltag, siger han.