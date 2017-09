Flere voksne i institutionerne

Normeringen i institutionerne øges med 1,2 mio kr., hvilket svarer til et enhedsbeløb på 1.000 kr. per barn.

Det er partierne i Vallensbæk blevet enige om i forbindelse med næste års budget.

Et punkt der har været vigtig for Socialdemokraterne, fortæller Søren Wiborg:

– Det er et af de steder, hvor man tydeligt kan se Socialdemokratiet. Det er noget, vi har stået meget stejlt på. Dermed kommer Vallensbæk op på et niveau, der svarer meget godt til niveauet andre steder.

Hvorvidt den øgede normering i institutionerne er lig flere uddannede pædagoger har Søren Wiborg ikke et endeligt svar på:

– Medarbejderne skal ideelt set være uddannede. Men det, vi stræber efter, er en fordeling, der siger minimum 60 procent uddannet personale. Men der kan være forhold der gør det svært at nå op til det.

Hos Dansk Folkeparti fremhæver man også normeringen som et centralt punkt under budgetforhandlingerne:

– Dette har været vigtigt for os. Det gælder om, at der skal flere hænder i institutionerne. Hvorvidt det så er uddannede medarbejdere eller andre, det vil vi lade være op til lederne.

Også Henrik Rasmussen mener punktet er vigtigt:

– Vi har nogle undersøgelser, der viser, at forældrene er meget tilfredse, men at normeringen er et punkt, hvor de godt kunne tænke sig forbedringer. Det imødekommer vi så.

Heller ikke Henrik Rasmussen vil lægge sig fast på, hvorvidt der er tale om uddannet personale eller ej:

– Det behøver ikke nødvendigvis at være uddannet personale. Pædagogmedhjælpere kan jo have en anden uddannelse, som kan være god.

Der er nemlig, understreger Henrik Rasmussen én ting, der er vigtigere end andet:

– Tilfredsheden blandt forældrene er det væsentligste.