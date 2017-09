Af

Mette Aabrink, kandidat for Socialdemokratiet i Brøndby

Foreningslivet i Brøndby er mangfoldigt, der er tilbud til alle aldre indenfor kultur og idræt og andre fællesskaber. Jeg har spurgt min 84-årige mor, hvorfor det var så vigtigt, at vi fire børn skulle gå til noget. Spejder eller fodbold eller håndbold.

”Så fik I nogle interesser og venner, og I blev ikke rodet ud i noget. I havde sunde interesser”.

Set i bakspejlet efter mere end 55 år i forskellige foreninger, vil jeg rose mine forældre for denne tilgang.

At være en del af et fællesskab, kunne møde nye mennesker, have social kontakt, at udvikle sig fagligt og menneskeligt, og møde omsorg, det er noget af det, som foreningslivet bidrager med.

Det seneste år har jeg personligt mærket styrken af de venskaber, som jeg har blandt andet i Brøndby Kunstforening.

Min mands sygdom og bortgang betød, at jeg manglede kræfter og energi til mine opgaver, men her trådte fællesskabet til og det har haft afgørende betydning for at komme igennem et svært år.

Når Socialdemokratiet som en af sine mærkesager har at styrke frivillighed og fællesskab, er det et utroligt vigtigt signal.

Jeg vil arbejde for, at man i Brøndby fortsat støtter det frivillige arbejde både økonomisk og ved gode rammer. Vores borgere kan hente mange gode ting i foreningslivet, så det gælder for den enkelte om at finde det sted, den forening, som kan give hyggeligt samvær, nye oplevelser, udvikling, venner, inspiration.