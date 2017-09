Fra Vallensbæk til VM

De to tae kwon do kæmper fra Vallensbæk, Yasmin Dahmani og Milan Haider, har i løbet af 2017 for første gang deltaget ved de store G1 tuneringer . Det har de klaret så godt, at de efterfølgende har kunnet deltage ved VM og EM.

Og nu har de så været afsted til den første af de store stævner, nemlig VM i Sharmel Sheik i Egypten.

Her blev det til én kamp for Yasmin Dahmani, der tabte til en fra Mexico.

Milad Haidare nåede frem til semifinalen, som han tabte. Milad Haidare fik dog en bronze ud af anstrengelserne og kan dermed kalde sig verdens tredjebedste i sin vægtklasse.

Næste udfordring for de to Vallensbækkæmpere er EM den 3. oktober.