Glostrup hædrede veteraner

Tirsdag morgen var omkring 60 mennesker samlet foran Glostrup Rådhus. Af dem var de 30 veteraner, der har været udsendt for Danmark inden for forsvaret, beredskabet, politiet eller på sundhedsområdet.

Det var Glostrup Kommune, der traditionen tro havde inviteret til flagdag for veteranerne. De startede med at hejse Dannebrog og synge ”Der er ingenting der maner” og Der er et yndigt land”. Derefter var der morgenmad og tale af borgmester John Engelhardt i rådhusets kantine.

– Alle jer, der har repræsenteret Danmark ude i alverdens brændpunkter, er med til at plante nyt håb i menneskers hjerter. I erstatter modløshed med vilje og med handlekræft. I traf et modigt valg om ikke længere at se passivt til. Og derfor tog I ud for at kæmpe for det, som vi tager for givet herhjemme. I viser os, at det nytter at kæmpe for frihed, demokrati og respekt for det enkelte menneske, sagde han blandt andet.

Han sagde også, at Glostrup Kommunes hjælp til veteranerne går ud over at hædre dem på flagdagen.

– Heldigvis kommer langt de fleste udsendte styrket hjem med masser af værdifulde erfaringer. Men det gælder desværre ikke for alle. Der er også mange, der kommer hjem med ødelagte kroppe og ar på sjælen. Dem skal vi tage hånd om. Det skylder vi. Jeg er ikke helt sikker på, at vi som kommuner altid er eksperter på området, og vi skal blive bedre til at lytte til, hvordan vi bedst kan hjælpe. På det område hører vi meget gerne jeres synspunkter, sagde han.

Glad for dagen

En af dem, der har været udsendt, er Frede Schulz, der har været i Kroatien i forbindelse med krigen i Eksjugoslavien og i Afrika i det der i dag er Namibia.

– Jeg synes det er godt, det er startet. Jeg synes det er godt, at de laver den anerkendelse. Der har aldrig været tradition i Danmark for, hvad der skal ske, når folk kommer hjem fra krig. De er bare blevet behandlet som alle andre. Der er mange, som ikke er her i dag, som ikke er klar til at komme, siger han.

Han har ikke i sin hverdag nogen kontakt til andre veteraner, og dermed ikke nogen, der for alvor kan snakke med om det at være udsendt, men det kan han til veterandag.

– Man kan sidde i fred og mindes gamle dage. Jeg møder måske en på gaden hvert andet år, som jeg har været udsendt sammen med. Selvom det er en veteran fra en anden enhed eller mission, så er han en bror, man kan tale med, siger han.