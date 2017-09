Håndboldmedaljer til Brøndby

I weekenden 1. til 3. september blev der afviklet Ajax Cup, og her deltog Brøndby Håndboldklubs U12-årgang med fem hold, et A- og to hold på pigesidden samt et A- og et B hold på drengesiden.

Fire af klubbens hold nåede frem til semifinalerne og herfra kom to hold videre til henholdsvis A- og B-finalen.

Det endte således med, at

U12 pigerne-2, kæmpede sig frem til sæsonens anden guldmedalje, da Greve blev besejret i B-finalen.

U12 drengene-1, vandt over GOG i A-finalen.