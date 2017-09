Historier fra arkivet

9. september 1987

Stor kommunal slankekur på vej i Glostrup

Må bruge 45 mio. kr. og en ekstra skatteprocent for at holde skuden gående

GLOSTRUP. Det står fast, at skatten i 1988 stiger med en procent i Glostrup.

Grundskyldpromillen fastholdes på 11, og institutionstaksterne stiger med otte procent. Samtidig bruger kommunalbestyrelsen 33 mio. kr. af kassen, og endnu 21 mio. i 1989, hvor skatten foreløbig er planeret til at stige til over 21 procent.

Det fremgik af 1. behandlingen af budgettet mandag aften, hvoraf vi af tekniske årsager kun kan bringe et kort resume.

Borgmester Gunner Larsen fastslog talrige gange, at Glostrup Kommune i de kommende år må sætte serviceniveauet betragteligt ned, og at de, der vil være med, kan være det; de andre kan lade være.

– Det er ikke socialdemokratisk politik at lade skatten stige til over 21 procent, men det bliver nødvendigt, hvis ikke vi sætter vort meget, meget høje serviceniveau ned. Vi kommer til at se på skole- og daginstitutionsområdet, vurderede Gunner Larsen.

Den konservative Knud E. Aarup hilste socialdemokratiets nye realitetssans velkommen, men beklagede at det kom så sent. Han så mange positive tilkendegivelser i Gunner Larsens tale, men ville umiddelbart ikke gå med til en skattestigning på en procent.

– Vi vil ikke låse os fast på nogen procent før 2. behandlingen om tre uger, men det havde været muligt og naturligt at tage en halv procent og måske en halv til næste år. Vi kommer til at se alvorligt på serviceniveauet og det glæder mig, at socialdemokratiet vil være med.

-rik



Lokalplanen vedtaget

På kommunalbestyrelsesmødet i Vallensbæk i onsdags blev det meget omtalte lokalplansforslag 44 vedtaget

VALLENSBÆK. Det kom ikke som nogen stor overraskelse, at lokalplanen blev stemt igennem, men forud for vedtagelsen gik en lang og følelsesladet debat.

Det var derfor kun planen for grunden ved Strandesplanaden der var til debat.

Ikke overraskende talte de konservative varmt for planerne, og både borgmester Kurt Hockerup og Lone Schriver, der er formand for byggesagsudvalget, pointerede at det nye byggeri efter deres opfattelse vil blive en stor gevinst for kommunen og en forudsætning for nærcenterets overlevelse.

Den opfattelse blev ikke delt af socialdemokraterne, som sammen med venstre stemte imod forslaget, og i øvrigt kritiserede den proces, der er gået forud for lokalplanens vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Gib

12. september 2007

Bill Clinton kommer til Brøndby

Brøndby Hallen får besøg af flere verdensnavne de kommende måneder

BRØNDBY. Hvad har Bill Clinton, Liza Minnelli og Randy Crawford til fælles? Svaret er, at de alle i løbet af de kommende måneder kan opleves i Brøndby Hallen.

Det er selskabet CPH Group Event, der står bag arrangementerne.

Storpolitik

Det er tirsdag den 2. oktober at den tidligere amerikanske præsident, Bill Clinton, gæster Brøndby. Det sker i selskab med den tidligere våbeninspektør i Irak, Hans Blix, til en aften i storpolitikkens tegn.

– For os er det jo fantastisk at kunne danne rammen om sådan et arrangement. Det er en stor begivenhed for hele byen og for hele området. Vi betragter det som noget af et scoop, hvor vi regner med, at der kommer et sted mellem 2.500 og 3.000 tilskuere, siger direktør i Brøndby HJallen, Finn Andersen.

Clinton bliver langt fra det eneste verdensnavn, der kan opleves i Brøndby inden jul. Fredag den 30. november optræder den verdenskendte amerikanske sanger, Randy Crawford, mens det fredag den 14. december er Liza Minnelli, som optræder ved et eksklusivt julearrangement.

Derudover byder efteråret i Brøndby Hallen på et arrangement med coachen Anthony Ribbins samt flere hundeudstillinger, hvoraf den ene allerede afholdes den kommende weekend, mens der som optakt til efterårsferien afholdes en stor livsstilsmesse for hundeejere, som bladet ”Vi med hund” arrangerer.

Tob