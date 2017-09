Høsten blev fejret

Da Middelalderlandsbyen lørdag holdt høstmarked, var cirka 350 mennesker mødt frem for at være med.

Middelalderdukketeatret Maskelade indledte dagen med forestillinger for de mindste gæster, og efter forestillingen kunne børnene deltage i workshops hvor de kunne lave strådukker.

Senere på dagen var der pileflet-workshops, ligesom man kunne besøge boderne og de arbejdende værksteder.

Dyr var der også, de brægende får og lam, der leverer ulden til middelalderklæderne samt en gruppe ponystore irske ulvehunde.

Munter musik lød hele dagen mellem de historiske huse og de grønne egetræer, når bandet Lurifas gav deres udlægninger af middelalderens traditionelle viser.

Ny bane indviet

Dagen sluttede med en folkevandring til blideskydningsbanen. Her blev Middelalderlandsbyens nye egetræsblide indviet med muntre anekdoter af Korsfarerne.

Den 13. september kl. 19.00 inviterer Middelalderlandsbyens Venner til foredrag med Thomas Juel Johannesen fra Brorfelde observatoriet, der vil fortælle om, hvordan vikinger og folk i den tidlige middelalder navigerede ved hjælp af stjernerne.

Der er gratis adgang, men begrænset antal pladser.

Se mere på www.middelalderlandsbyen.dk