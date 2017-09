Som kommentar til læserbrev og svar den 4. juli, angående placering af det nye plejehjem, bør de gode politikere uddybe, hvad det er for en placering i Vesterled/Kirkebjerg, man tænker på. Ligeledes kunne det være rart at få mere at vide om, hvad ”regionalt udviklingsområde” betyder for området ved stadion, og hvad ”større og innovativt byggeri” dækker over.

I øvrigt synes jeg, at den omtalte lille skov er en meget smuk skov med de store bøgetræer, og den klæder området fint sammen med den fredede gravhøj.

Vi skal værne om de grønne områder, store som små.