Hvorfor en låst dør?

Som forælder til to børn på Søndervang, hvoraf en er gymnast på IF32s konkurrencehold ser jeg mig helt uforstående overfor, at der er lås på lågen på bagsiden af skolen, som vender ud til Ingersvej. Skolen er jo ikke låst fra Florasvej, ergo er det jo ikke forbudt at komme ind om aftenen, når fritidsaktiviteterne er i fuld gang og hvor størstedelen foregår i hallen, som netop vender mod Ingersvej. Det betyder, at de børn, der kommer fra denne side af Hovedvejen/fra stationen, skal op på Hovedvejen for at komme rundt om skolen. Dette giver ingen logik. Hvis porten absolut skal låses, må det da være naturligt, at det er efter, at alle aktiviteter på skolen er færdige, for eksempel kl. 22.00. På nuværende tidspunkt låses den 17.30. Mit spørgsmål er: Hvorfor?

Svar Af Christian Mahrt, chefkonsulent for presse og kommunikation Det kan umiddelbart godt virke mærkværdigt, at lågen bliver låst. Men der er en god forklaring. Da Søndervanghallen blev bygget i 2010, sagde naboerne på Ingersvej på et borgermøde, at de var bekymrede for de mange parkerede biler, der ville være, når fritidsbrugerne kom efter skoletid. Derfor fik de lovning på, at lågen ville blive låst efter endt skoletid, så man i stedet må komme til hallen via Florasvej eller Gerdasvej. Det er nok kun naturligt, at fritidsbrugerne helst vil parkere så tæt på hallen som muligt – sådan er vi jo som mennesker. Derfor har det altså været nødvendigt at låse lågen for at skåne beboerne på Ingersvej om aftenen. Det ændrer desværre ikke på, at det er upraktisk for din datter, det kan jeg sagtens forstå.