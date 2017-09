Hvorfor skal det fikses?

Af

Der er i Region Hovedstaden truffet administrativ beslutning om at lukke Forskningscenter for forebyggelse og sundhed (FCFS) i Glostrup og flytte aktiviteterne til Bispebjerg, hvor centeret skal sammenlægges med et andet institut. Det er planlagt til den 1. januar 2018. Beslutningen har ikke har været forbi politikkerne i Region Hovedstaden. Det er svært at forstå, hvorfor noget så betydningsfuldt skal fikses, når det fungerer så godt?

FCFS er i dag et velfungerende center, der bidrager med vigtig viden om vores sundhed. Flyttes aktiviteterne, risikerer vi at ødelægge et center med et velfungerende forskningsmiljø, og at vigtig forskning går tabt. FCFS har eksisteret siden 1964 og gennem årene har det bidraget med viden om vores sundhed. Ofte er det resultater fra FCFS, vi kan støtte os til når vi skal forstå hvilke udfordringer vi står overfor sundhedsmæssigt. Centeret er fysik placeret i forbindelse med Glostrup Hospital, og megen forskning forgår i samspil med beboere i lokalområdet. I det samspil følger forskningen ofte de samme personer over flere år, og der er ingen sikkerhed for, at disse personer flytter med, hvis centeret flyttes væk fra området. Undersøgelser viser, at vi i Glostrup og på Vestegnen er udfordrede på borgernes sundhed. For at ændre på det, bidrager FCFS med vigtig viden. Centreret fungerer som redskab til at forstå og forbedre sundheden i vores område. Flytter vi centeret, går vi den forkerte vej, fordi det er vigtigt at kunne behandle så tæt på som fagligt muligt. FCFS medvirker til det faglige niveau på Glostrup hospital, som også har betydning for den øvrige behandling på hospitalet. Hospitalerne i vores område skal kunne give en behandling, som det store befolkningsunderlag giver mulighed for. Derfor skal FCFS blive ved Glostrup Hospital.