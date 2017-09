Ikke på Gildhøjhjemmet

Af Britta Jørgensen,

Min mand har haft et langt sygdomsforløb siden 13. feb. Der har været komplikationer, så han er røget ind og ud af rehab. På det seneste er han altid landet på Gildhøjhjemmet, 4-5 gange.

30. juli blev han meget dårlig og indlagt på Hvidovre Hospital. Han nåede lige ind på hospitalet, da han fik hjertestop, men blev genoplivet efter 15 minutter. Det viste sig, at der var en prop i katederet og han fik en caliumforgiftning, hvilket man kan dø af, ligesom det kan give hjertestop. Det burde Gildhøj hjemmet havde tjekket, de kunne se på posen, hvordan urinen var. Han fik en hjerneskade i begge sider.

Han kom tilbage til Gildhøjhjemmet, men nu hed det flexplads. Efter fire dage ringede Gildhøjhjemmet til mig den 12. september og sagde, at min mand havde det meget skidt, og at jeg hellere måtte kalde familien sammen, fordi det kun var et spørgsmål om tid. Jeg kom og kunne tale med han. Jeg spurgte personalet, om han havde fået væske. Det turde de ikke give ham, sagde sygeplejersken. Jeg spurgte min mand, om han ville genoplives, hvis han hjertestop. Ja, var svaret. Der blev sendt bud efter en ambulance, og han kom til Hvidovre, hvor der blev foretaget prøver. Det viste sig, at han led af væskemangel og mangel på mad. Han fik 12 liter i løbet af et døgn. Så tænker jeg, at hvis nu at han havde sagt nej til genoplivning så var han død af væskemangel. Det er skræmmende.

Når jeg besøgte min mand på Gildhøjhjemmet, stod der aldrig et glas på sengebordet. (Han er kørestolsbruger). De glas måtte jeg hente.

Han får stadig væske, osv, men er klar og relevant, Men hvad sker der, når han bliver udskrevet fra hospitalet? Jeg vil gøre alt for, at han ikke kommer på Gildhøjhjemmet.