Jazzen lyder igen

Så siger kalenderen, at det er efterår. Dermed byder Brøndby Jazzklub igen på mad, musik og hygge, nemlig fredag den 22. september.

Her er der besøg fra Gøteborg, og det er Papa Piders Jazzband, der kigger forbi. Orkestret spiller revivaljazz med megen sang og en del skiffle, i stil med Acker Bilk og Chris Barber.

Stor erfaring fra den europæiske jazzscene, garanterer således et højt musikalsk niveau.

Musikerne er Pider Åvall, trombone og sang; Klas Nilsson, trompet og sang; Sverker Nystrøm, klarinet og altsax; Anders Hultman, banjo og sang; Claes Nordborg, bas og sang; Bo Lindgren, trommer.

Koncerten finder sted fredag den 22. september kl. 19.30 i Kulturhuset Brønden. Se mere om arrangementet på Brøndby Jazzklubs hjemmeside.