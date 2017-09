Kunstcontainer indviet

Fredag begyndte Vestegnens Kultur­uge, der præsenterer et bredt udsnit af kunst og kultur i de seks kommuner, der deltager. En del af årets Kulturugen er den digitale udstilling, Tryllebundet, som DIAS Kunsthal står bag.

Tryllebundet består af seks udstillingsrum på Vestegnen. Et udstillingsrum er en container, hvor det enkelte værk er bygget i, ligesom containerne er dekoreret, så man kan se, at udstillingsrummene hører sammen som et samlet værk.

Værket undersøger, sammen med publikum, hvordan maskiner og teknologi kan tryllebinde vores krop og sind. Containeren i Vallensbæk står ved Sunhedshuset Nordmarken, og lørdag indviede Morten Schou Jørgensen (K), formand for Børne- og Kulturudvalget, containeren.