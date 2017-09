Leg og bevægelse i Egeparken

Trods masser af regn, var det en flok glade og forventningsfulde Glostrup-børn, der valfartede til Egeparken i torsdags for at deltage i den årlige Børnekulturfestival. Parken var fyldt med spændende aktiviteter, og således lå alt parat til endnu en sjov kulturfest med Glostrups børn.

Omkring 700 børn besøgte festivalen, der samler børn i alderen 0-6 år fra kommunens daginstitutioner og dagplejere. Glostrup Børnekulturfestival blev i år afholdt for 13. gang, og igen i år var festivalen bygget op omkring daginstitutionernes, foreningers og andre institutioners aktiviteter. Alt imens bidrog professionelle instruktører med workshops på festivalpladsen og underholdning på scenen.

Krop og bevægelse

Festivalpladsen åbnede klokken ti, hvor borgmester John Engelhardt bød velkommen på scenen. Og efter den traditionelle festivalsang gik aktiviteterne i gang, og et mylder af glade børn gik fra bod til bod.

I år havde festivalen temaet ”Krop og bevægelse”, hvilket prægede mange af aktiviteterne. Børnene kunne blandt andet boltre sig i festivalens klatreskov, udfolde sig kreativt og kropsligt med action-maleri, hvor der blev malet med eksempelvis koste og børster, prøve forskellige forhindringsbaner og deltage i forskellige bevægelseslege. På scenen underholdt musikgruppen Nullernix, mens børnene demonstrerede sangtalenter og andre evner på festivalens Åben Scene.

Efter en begivenhedsrig dag lukkede festivalen ned, og de mange trætte børn tog oplevelsesmættede tilbage til institutionerne eller blev hentet af deres forældre.

Glostrup Børnekulturfestival er arrangeret af repræsentanter fra Glostrup Bibliotek, Glostrup Sogn og daginstitutioner.