Levende støvsugere

I tirsdags var cirka 75 børn fra 5. klassetrin, forældre, familiemedlemmer og lærere, ude at samle affald på Vestervangskolen, samt i de omkringliggende boligområder – herunder også ved Glostrup Idrætspark. Indsamlingen var den første af tre aftener, der indgår i det kriminalpræventive projekt Glostrup – Ren & Tryg – Kommune, oplyser Lars Jonasson, kriminalpræventiv koordinator i Glostrup Kommune,

– Vi ved, at der er en sammenhæng mellem uorden i et område og den oplevede tryghed blandt beboerne. Derudover viser et rent kvarter, at beboerne tager ansvar, er engagerede og opmærksomme, hvilket gør det mere risikabelt – og mindre attraktivt – at begå kriminalitet i området.

Glostrup Kommune har i forvejen en lav kriminalitet, så der er også et andet mål med indsatsen, fortæller Lars Jonasson, nemlig at øge den sociale kapital – det at kunne og ville hjælpe hinanden på tværs af alder og familier, med at nå fælles mål. Her er trivsel et godt mål, og ud over at deltagerne i tirsdags samlede flere hundrede kilo affald, så blev der også hygget og snakket i de grupper som deltagerne gik i.

Projektet er et pilot projekt der blev udbudt til Glostrup Skole, hvor Vestervangskolen var hurtige til at takke ja til tilbuddet. Der er da også en gulerod til de to 5. klasser, der hver får 5.000,- til klassekassen, når projektet slutter i oktober. Undervejs vil klasserne i øvrigt beskæftige sig med det arbejde, der er omkring håndteringen af affald, så eleverne får både viden og sunde holdninger omkring bortskaffelse af affald. Viden og holdninger som de efterfølgende kan påvirke andre med. Næste aften hvor der indsamles affald omkring Vestervangskolen er tirsdag den 26. september.