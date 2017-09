Lokal købmand bag ny butik i Brøndby Strand Centrum

Torsdag den 21. september åbner Brøndby Strands første Rema 1000 i Kiwis gamle lokaler på Brøndby Strand Centrum 42.

Det bliver købmanden Thomas Hvid, der skal stå i spidsen for den 1.023 m2 store butik.

På åbningsdagen bliver det første gang, at Thomas Hvid træder officielt ind i rollen som købmand.

– Jeg glæder mig meget til at slå dørene op for Rema 1000 i Brøndby Strand og til at se en masse af de lokale ansigter. Det er min ambition, at vi skal være den foretrukne lokale butik i Brøndby Strand. Den ambition indfrier vi blandt andet ved at have friske varer og et nærværende personale, som man altid kan henvende sig til og give ris og ros, fortæller købmand Thomas Hvid.

Fra lokalområdet

38-årige Thomas Hvid har 15 års erfaring fra detailbranchen og bor i Vallensbæk med sin kone og to børn, og. Dermed får Brøndby Strand en købmand, der kender lokalområdet godt:

– Jeg har boet i Vallensbæk med min familie i ni år, og vi har altid holdt meget af de lokale faciliteter, især Vallensbæk og Brøndby Strand. Når jeg samtidig har et ønske om at bakke op om lokalområdet, er det selvfølgelig med ekstra stor glæde, at jeg fremover kan kalde Rema 1000 i Brøndby Strand for min arbejdsplads.

Rema 1000 åbner den 21. september kl. 8