Lokal og national fokus på tryghed

Som man kan læse i denne uges avis, så har Vestegnsborgmestrene skrevet til justitsministeren, fordi de mener, der mangler politimandskab på Vestegnen.

Den holdning er de langt fra ene om at have. Således fokuserede Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, også på tryghed, da hun onsdag besøgte Vallensbæk og den lokale afdeling af partiet:

– Man skal være tryg, når man tager toget. Der er problemer med nogle grupper af drenge, der skaber utryghed her på Vestegnen. Sådan skal det ikke være.

En utryghed, Mette Frederiksen mener, kan mærkes på flere stationer:

– Nogle S-togsstationer er blevet utrygge. Det skal vi ikke finde os i, da det er en indgriben i vores frihed. I sidste ende er det et angreb på vores livskvalitet.

Og så er Mette Frederiksen enig med Vestegnsborgmestrene i deres kritik af, at det lokale politi skal afgive ressourcer:

– Jeg er meget enig med borgmestrene i, at Københavns Vestegns Politi bliver drænet for ressourcer. Man kan frygte, det blandt andet går ud over det forebyggende arbejde

Vigtig med opbakning

Også formand for den lokale afdeling af Socialdemokratiet, Søren Wiborg, fokuserede på tryghed under partiformandens besøg:

– Tryghed er et vigtigt emne at have fokus på, og det er altså mere end et spørgsmål om hovedstaden og grænsekontrol. Derfor er jeg også glad for, at Mette har fokus på det.

I det hele taget var Søren Wiborg godt tilfreds med besøget:

– Vi er naturligvis glade for, at vores partiformand har tid til at komme og besøge os og bakke op om vores arbejde og kampagne.