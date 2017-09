Lys på sti til fodboldbanerne

Mange børn og forældre bruger stien, der fører fra området ved Brøndby Hallen og til fodboldbanerne syd for Holbækmotorvejen. Flere brugere har haft et ønske om at få lys på stien for at øge trygheden, og det er nu er realitet.

12 nye gadelamper med LED-lys lyser stien op fra Stadion Hal 1 og til motorvejen.

Lyser ved brug

Gadelamperne er energibesparende, da de er lysstyrede. I de sene aften- og nattetimer, hvor der måske slet ikke er nogen, der bruger stien, dæmpes lyset. Når der så til gengæld er fodgængere eller cyklister på stien, blændes der automatisk op for lysstyrken.

De nye gadelamper har været i brug siden juli 2017.