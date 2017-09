Lyt til Vestegnens erfaringer

16 børn af flygtninge er startet på en folkeskole i Gentofte. Det betyder, at også borgerne i Gentofte i stigende grad skal vænne sig til flere tosprogede på deres børns skole. Flere forældre har reageret skarpt på dette. Det kræver nemlig mange ressourcer fra et lokalområde at modtage familier fra andre kulturer.

Nu foreslår Gentoftes konservative borgmester, at kommunen får lov til at betale for, at flygtningene får en bolig i en anden kommune.

Det vil kræve, at Folketinget vedtager ændringer af loven. Det har Socialdemokratiet afvist. Vi ønsker at fastholde det princip, at kommuner, hvor der bor færrest udlændinge, får flest af de nyankomne flygtninge.

Det er derfor Vallensbæk, Glostrup og Brøndby har modtaget ganske få flygtninge i mange år.

Det er en fornuftig politik. Vestegnen har dyrekøbte erfaringer med, at udlændinge blev placeret i få boligområder, hvor lokalsamfundet ikke kunne følge med. På samme tid undgik blandt andet Gentofte Kommune at modtage flygtninge. Vi skal ikke tilbage til denne politik.

Vi ønsker spredning. Det er bedst for flygtningene, der lærer Danmark bedst at kende, i miljøer med mange danskere. Og det fungerer bedst for Danmark. Sådan skal det derfor fortsat være.