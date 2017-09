Må man ha lov til at være stolt?

Af

Marianne Friis-Mikkelsen (K), medlem af kommunalbestyrelsen og kandidat

Ja det mener jeg absolut, at være Vallensbækborger og samtidig kommunalpolitiker gør mig faktisk stolt. Hvis vi ser os lidt omkring, er der ikke meget, som Vallensbæk gennem de sidste år ikke har leveret.

På næsten alle områder er der blevet handlet ud fra overbevisningen om et godt liv; og det fra vugge til grav. At Vallensbæk så samtidig er fremme i skoene både erhvervsmæssigt som sportsligt; at der tænkes miljø og grønt for alle aldre, og at Vallensbæk udvikler sig kolossalt i takt med de dygtige unge mennesker, som udfordrer os alle i at følge med, hvad enten det handler om frivillighed, digitale løsninger, robotter eller sundhed.

Kulturuge med Festlig Fredag som afslutning skal nævnes, så det giver genlyd rundt omkring. En kæmpe tak for en storslået fest til alle, som deltog på hver deres måde.

Jo, Vallensbæk leverer, og det bliver vi ved med. At budgettet netop er blevet vedtaget af alle partier, viser lidt om, hvilken vej der er den rigtige. Netop at tilgodese borgernes ønsker, også i fremtiden.