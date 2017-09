Mange til torvedag

Ifølge arrangørerne deltog 800 mennesker, da der den 2. september blev afholdt torvedag på Brøndbyøster Torv.

I åbningstalen sagde Hajg Zanazanian, medinitiativtager til Kontra, Brøndbys KulturKlub, der var med til at arrangere dagen, blandt andet:

– Brøndby har et helt særligt fælleskab, og vi vil rigtig gerne hinanden. Derfor er det utrolig fantastisk at se entusiasmen fra de forskellige foreninger, som er med i dag, og hvor forretningslivet har støttet op omkring vores første arrangement, nemlig det vi alle sammen er samlet for i dag, Torvedag i Brøndbyøster 2017.