Minigolfmesterskaber afholdt i Brøndby Strand

Individuelle Sjællandsmesterskabet i minigolf blev i weekenden spillet på Brøndby Strand Minigolf Klubs anlæg .

Der blev spillet i tre rækker A, B og C. A-rækken er for de spillere, der har eller spiller internationale stævner.

B-rækken er for dem, der primært spiller med i de dansk stævner og DM-E/hold.

C-rækken er for dem, der lige er startet eller dem, der vil hygge og ikke rigtig deltager i andre stævner.

Selve stævnet var desværre uden de bedste spillere, da de var i Kroatien og forsvare de danske farver ved VM i minigolf.

Det betød også, at der kun var deltagelse fra tre klubber , Gladsaxe, Sakskøbing og Brøndby Strand.

I B-rækken var det en af de lokale, der vandt. Morten Christiansen, som i år er kommet til klubben fra Odense, spillede sig ind på førstepladsen, blot to slag foran en anden lokal, Finn Madsen. Tredjepladsen gik til Lillian Hansen fra Gladsaxe.