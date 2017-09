Når man medregner omstændighederne går det godt med karaktererne

I en rapport som Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, Vive, har lavet for TV2 ser man på folkeskoleelevers eksamensresultater i 2014-2016.

I undersøgelsen kommer Brøndbys folkeskoler ud med et gennemsnit på 7,1 ved den afsluttende eksamen og ligger dermed på niveau med Hillerød og er kun overgået af Fredensborg, der har et gennemsnit på 7,2.

Undersøgelsens mål er at identificere kommuner og skoler, der i særlig grad har givet eleverne et bedre resultat ved afgangseksamen, end man ville forvente ud fra elevernes baggrund.

Rapporten tager som noget nyt højde for elevernes socioøkonomiske baggrund og ser blandt andet på etnisk oprindelse, forældres uddannelsesniveau og indkomst, psykiatriske indlæggelser og en række andre forhold.

På den måde giver rapporten det hidtil mest nuancerede billede af, hvor godt de forskellige kommuners folkeskoler formår at løfte deres elever.

– Jeg er utrolig stolt over, at vores folkeskoler er så gode til at løfte vores elever og gøre dem så dygtige som muligt. Det er takket være en dedikeret og professionel lærerstab, at vi kommer ind på en flot andenplads. Vores lærere har høje forventninger til eleverne og lærerne leverer en meget høj faglighed og det viser undersøgelsen jo også tydeligt, siger Kent Max Magelund (S), borgmester.

Som i golf

Det er dog ikke alle politikere, der deler Kent Max Magelunds glæde. Således siger Steen Andersen fra Enhedslisten:

– I Enhedslisten har vi højere ambitioner end borgmesteren. Vi imponeres ikke af undersøgelser af den her type, og vi har også ambitioner om, at folkeskolen på reelle tal løfter på en måde, som får alle med. Som det er nu, viser vores egne tal her i Brøndby, at 35 procent af vores unge står uden uddannelse eller job fem år efter afgang fra 9. klasse. 99 procent af vores unge bliver ganske vist visiteret til uddannelse, men som tallene tydeligt viser så har alt for mange svært ved at holde fast.

I det hele taget er Steen Andersen ikke imponeret over måden, denne undersøgelse er blevet foretaget:

– Undersøgelsen her laver korrektioner på en måde, så for eksempel Brøndby, der i alle socioøkonomiske aspekter scorer lavt, vil få en såkaldt høj faktor, der giver en højere gennemsnitskarakter. Dette fordi man må forvente, at vi som den kommune, der scorer absolut lavest i alle sociale statistikker, også scorer lavt på de reelle karakterer. Den her undersøgelse laver således scores, som minder om det handicap, man kan få i golf, og som gør at man alligevel kan spille med de aller bedste.