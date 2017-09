Nedrivning af posthuset bliver meget dyrere

Allerede i efteråret 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at få revet det gamle posthus ned. De ville gerne sætte gang i nedrivningen med det samme, så kommunen ikke hang på en løbende udgift til at holde det gamle posthus i nogenlunde stand. Det var altså planen, at posthuset skulle have været nede senest nytårsaften 2015. Det står som bekendt endnu. Det har nemlig vist sig, at de 2,7 millioner kroner, der oprindeligt blev sat af til at rive posthuset ned slet ikke rækker.

Der er derfor at yderligere 11 millioner kroner af på budgettet for 2018 til endelig at få revet posthuset ned.

Grunden til, at det er blevet så dyrt, er fordi der er nogle meget strikse krav til nedrivningen, fordi huset ligger så tæt på jernbanen.

– Det er helt enormt dyrt. Det skyldes, at posthuset ligger op ad skinnerne. DSB og myndighederne har en masse krav, så jernbanedriften kan fortsætte uforhindret, mens huset bliver revet ned, siger John Engelhardt (V).

Han er dog glad for, at det er lykkedes at finde penge på budgettet til nedrivningen.

– Det er en ærgerlig udgift, som vi gerne ville have brugt til noget sjovere. Men vi kan ikke gå videre med bymidteprojektet og så have sådan en bygning til at ligge i bymidten og ligne en ruin, siger han.