Ny badeanstalt på vej

Havnen og stranden er blandt Vallensbæks helt store aktiver, og de lokale politikere har i forbindelse med næste års budget valgt at satse endnu mere på området.

De er nemlig blevet enige om, at der i 2019 skal bruges knap 7,0 mio. kr. på at etablere en ny badeanstalt ved Vallensbæk Havn. En badeanstalt, der blandt andet skal indeholde omklædning, brusefacilliter, toiletter og sauna.

Ifølge den fælles aftale mellem de fire partier vil en badeanstalt af denne kaliber være en stor gevinst for borgerne i byen. Men vil samtidig kunne tiltrække mennesker udefra.

Noget Henrik Rasmussen også peger på overfor Folkebladet:

– Det vil forhåbentlig skabe glæde og begejstring for byens borgere. Men vil forhåbentlig også være en mulighed for at tiltrække nogen udefra. Strandparken er et skønt område, og jeg synes da, det er lidt ærgerligt, at nogle af de store arrangementer, der finder sted for eksempel inde i København ikke foregår her i Vallensbæk. Det ville være godt, hvis dette kunne være med til at gøre Vallensbæk endnu mere synlig.

Også Socialdemokratiet er tilfredse med planen om, at Vallensbæk skal have en badeanstalt, fortæller Søren Wiborg:

– Det er en god idé. Det vil forhåbentlig betyde, at vi kan tiltrække flere turister.

At en badeanstalt står på politikernes ønskeseddel skyldes ifølge Søren Wiborg, at der er råd til det:

– Vi har råd til det, fordi vi har ført en sund og solid økonomisk politik.

Vil sætte aftryk

Venstres Niels Jørgensen kunne godt have undværet en ny badeanstalt:

– Det er jo ikke strengt nødvendigt. Men borgmesteren vil gerne sætte sit aftryk på byen, og det gør han her. Og for os er det altså prisen for at være med i budgetforliget.

Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti så gerne at projektet var tænkt i mindre skala:

– Vi ville gerne have brugt færre penge på projektet. Men borgmesteren ville have en sauna med, og det er altså dyrt.