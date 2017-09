Ny bank skal hjælpe med at stille sulten

Pia Kofoed går hen til kurven på gulvet og putter et par dåser med hakkede tomater i den. En dåse med makrel følger lige efter.

– Sådan.

I det lille lokale fyldt med tøj, nips og bøger, man kan købe for fem, ti og halvtreds kroner, står ti-tolv mennesker og kigger på.

– Det burde jo i grunden ikke være nødvendigt, men det er det altså.

Det er mandag eftermiddag og Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, har netop klippet den røde snor, der er hængt op på et skab med dåser og kartoner fyldt med forskellige former for mad.

Kirkens Genbrug på Nygårds Plads åbner i dag den madbank, der skal samle mad ind til mennesker i Brøndby, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk og derfor må undvære helt almindelige fødevarer.

Pia Kofoed er den første af den forhåbentlig voksende gruppe af private og firmaer, der vil hjælpe med mad, de har fået i overskud og derved hjælpe ellers sultne Brøndbyborgere.

Tømte skabet

Pia Kofoed har ikke tilknytning til genbrugsbutikken. Alligevel er det naturligt for hende at kigge ind, den dag initiativet bliver lanceret:

– Der er mennesker i vores samfund, som ikke længere kan hjælpe sig selv ud af deres situation. Dem vil jeg gerne hjælpe. Som jeg ser det, er det primært kontanthjælpsloftet, som kommunen ikke har noget med at gøre, der er årsag til dette.

Pia Kofoed har blot et par dåser mad med, men er sikker på, hun vil komme tilbage med mere:

– Jeg ryddede mit skab for det, jeg nu lige havde. Det er en let måde at hjælpe på, og det kan jeg godt lide.

Blev nødt til at handle

Det er frivillige, der driver Kirkens Genbrug på Nygårds Plads, og det er også dem, der har fået idéen, forklarer Anne Hartvig:

– Det er et initiativ, vi har fået i bestyrelsen, fordi vi har den oplevelse, at der simpelthen er brug for det. Jeg har selv flere gange på det seneste været ude med mad til mennesker, der manglende. Men jeg havde ikke råd til at fortsætte med at gøre det for egen regning. Så blev vi enige om at gøre det på den her måde.

Ligesom Pia Kofoed mener Anne Hartvig også, at det egentlig ikke burde være nødvendigt med en madbank:

– Det er jo i bund og grund kedeligt, at vi lever i et samfund, hvor det er nødvendigt. Men der er brug for sådan et initiativ, også her i Brøndby. Der er nok flere årsager, men den primære er kontanthjælpsloftet.

Helt elementære behov

Ved siden af Anne Hartvig står Karen Pedersen, der er initiativtager til den lokale afdeling af Næstehjælperne, et forum på Facebook, hvor mennesker, der mangler helt basale ting til hverdagen, kan efterlyse det, og hvor andre, der har det ene eller andet i overskud, så kan donere det. Hun kan let genkende det behov for hjælp, som Anne Hartvig beskriver:

– Det kan være alt, folk mangler, for eksempel havregryn eller toiletpapir. Jeg skriver et opslag på Facebook for dem, hvor de efterlyser det, de mangler. Forhåbentlig er der så nogen, der kan hjælpe.

De mennesker Karen Pedersen på denne måde hjælper er virkelig på den:

– Vi taler for eksempel om familier, der virkelig ikke har råd til at købe helt basale ting. Ligesom jeg er i kontakt med en person, der hver måned starter med minus 800 kr. Så bliver det svært.

Derfor er Karen Pedersen også glad for det nye initiativ:

– Der er helt sikkert brug for det. Jeg håber, de får god hjælp til at hjælpe andre.

Godt nogen hjælper

Det er Kent Max Magelund, der som borgmester klipper snoren denne mandag.

Han er glad for, at Anne Hartvig og de øvrige frivillige har taget dette initiativ:

– Det rører mig meget, at nogen tænker på andre, og jeg håber de frivillige får masser af hjælp fra mennesker, der kommer ind med noget i butikken.

Kent Max Magelund mener også, at kontanthjælpsreformen har indflydelse på de økonomiske problemer, nogle har. Men han mener ikke, man kan tilskrive kontanthjælpsloftet alle problemer:

– Den spiller en rolle. Men jeg kender det også fra tidligere, da jeg var lærer. Der oplevede vi også nogle, der havde svært ved at få det til at hænge sammen, og hvor vi måtte hjælpe på forskellig vis.

Og så overrasker det ikke Kent Max Magelund at nogle Brøndbyborgere har taget sådan et initiativ:

– Der er et særligt DNA her i Brøndby, hvor vi hjælper hinanden, og det viser dette initiativ på fineste vis.

Man kan aflevere tørvarer, fx konserves, mel og havregryn, i Kirkens Genbrug på Nygårds Plads 3C i butikkens åbningstid.