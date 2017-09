Der er afsat i alt 30 millioner kroner i 2020 og 2021 til at opføre en ny daginstitution i bymidten.

Det er forventningen, at der skal flytte op mod 5000 nye mennesker ind i bymidten. De fleste boliger vil formentlig blive familieboliger. Det betyder, at der bliver behov for flere pladser i daginstitutionerne.

De 30 millioner kroner svarer nogenlunde til udgiften til den nye udgave af Fuglekær, der er ved at blive bygget på Dommervangen.

Det er ifølge Folkebladets oplysninger forventningen, at den nye institution skal ligge syd for jernbanen.