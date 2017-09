Ny hal indviet

Tirsdag blev den nye hal ved Nordvangskolen indviet. Midt på eftermiddagen var børnene fra skolens SFO, der var blevet lokket med en is, en del af skolens ansatte og de kommende fritidsbrugere med til åbningen. Inde midt i hallen havde kommunen opsat en symbolsk snor, som en af eleverne med hjælp fra borgmester John Engelhardt klippede over.

– I Glostrup har vi en målsætning om at være en sund by i bevægelse. Og vi stræber efter at skabe gode rammer, der giver byens borgere lyst til at træffe de sunde valg i livet. De gode vaner starter i skolen og derfor er denne hal en mulighed for at få lagt et sundt fundament for vores børn, sådan at bevægelse bliver en naturlig del af deres liv og videre færden i livet, sagde han.

Men hallen er ikke kun bygget til skolens elever. Det er også meningen, at den skal bruges af fritidsbrugere udenfor skoletiden.

– For alle os, der ikke længere går i skole, så handler et sundt liv også om foreningsaktiviteter, hvor bevægelse indgår. I Glostrup er vi både stolte af og glade for vores rigt varierede foreningsliv, hvor sport og idræt især giver god mulighed for at møde andre med samme interesse som sig selv, sagde John Engelhardt.

Glad foreningsliv

En af de foreninger, der var med til åbningen af den nye hal var Glostrup Fægteklub, der i fremtiden kan udskifte nogle lidt for små lokaler på Vestervangskolen med faste træningstider tirsdage og torsdage i den nye hal.

– Det er så fedt. Vi vil gerne udvikle klubben og have flere medlemmer. Det havde vi ikke mulighed for før, men det har vi nu, så folk kan bare komme ned og træne med os, siger Line Møller Hansen, formand for Glostrup Fægteklub.

Hun er også glad for, at fægteklubben ligesom de andre fritidsbrugere er blevet taget med på råd omkring hallens indretning.

– Vi har fået optegninger på gulvet og strømstik i gulvet. Det er en fordel, så vi ikke behøver trække ledninger på tværs af hallen. Vi har også fået et rum, hvor vi kan opbevare nogle af vores ting, siger hun.