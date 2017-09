Ny Netto åbner

I morgen (onsdag, red.) kl. 8.00 åbner Netto en ny butik på Søndre Ringvej 41A i Brøndby.

Ifølge en pressemeddelelse fra Netto, vil butikken blandt andet satse på en stor frugt- og grøntafdeling med økologi.

Butikken vil desuden blandt andet have fokus på økologi og varer fra Løgismose.

Arbejdet sig op

Det er butikschef Emrah Dursun på 30 år, der står i spidsen for butikken. Emrah Dursun har 11 års butikserfaring hos Netto og startede sin Netto-karriere som salgsassistent på deltid. Herefter blev han 1. assistent, salgsleder og souschef. Han er nu butikschef og er med til at starte den nye butik op i Brøndby.

Butikken har et salgsareal på 785 m2, og i forbindelse med butikken, og de øvrige butikker i Kirkebjerg Bydelcenter, er der cirka 200 parkeringspladser.