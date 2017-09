Ny sæson for Glostrup Kulturhus

Foreningen Glostrup Kulturhus er, som det tidligere har været beskrevet her i Folkebladet en forening og ikke en bygning, selv om en stor del af foreningens aktiviteter foregår i biografen. Der har også være en koncert i Glostrup Kirke og foreningen havde en del af ansvaret for musikteltet under Glostrup Festival.

– Under Glostrup Festival var vi med til at arrangere en del af musikken, og mange af os trak i de grønne trøjer for at hjælpe til med afviklingen. Det er f.eks. også os, der arrangerer biografens del af Glostrup Kulturnat og hjælper også, når Glostrup Byorkester spiller julen ind. Vi begrænser os ikke til at arrangere koncerter, men det er dog den vigtigste del af foreningens virksomhed, siger Flemming Brandt, der er formand for foreningen.

Afskedskoncert

Koncertsæsonen indledes for alvor 22. september med Deep Purple Jam, der har valgt at lægge deres afskedskoncert efter 33 år i Glostrup. Senere kan man opleve Mathilde Falch, Nikolaj og Piloterne, Dissing, Dissing, Las og Dissing, Billy Cross, Sonja Hald, Lune Carlsen & Søren Sebber, Young Flowers og Rubber Band i Glostrup Bio.

Der kommer også flere koncerter i kirkerne i samarbejde med Glostrup Sogn. En koncert med Marie Carmen Koppel har stået højt på foreningens ønskeseddel. Hun kommer til Østervangkirken i november.

– Vi prøver virkelig på at finde musik inden for et bredt spekter, så mennesker med forskellig musiksmag kan finde noget i vores program. Vi satser på den gode oplevelse. Man må altid regne med, at det tager et par år, før et nyt spillested virkelig er blevet forankret.

Gang i publikum

Foreningen er altså kommet rigtig godt i gang. Nu skal der bare lidt mere gang i publikum.

– Glostrup Kulturhus er kommet godt fra start og ser lyst på fremtiden. Det er lykkedes os at få rigtig gode navne til byen, så både vores publikum og musikerne kan glæde sig til den kommende sæson. Vi skal lige vænne glostrupperne – og gerne en masse andre musikinteresserede – til, at der nu er kommet et nyt musiksted i Glostrup, hvor både komforten, teknikken og hyggen er i top. Vi oplever, at de kunstnere, der giver koncerter hos os, meget gerne kommer igen, fordi vi kan byde på en helt speciel og intens oplevelse for publikum, siger Flemming Brandt.