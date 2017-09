Både processen op til og resultatet af Brøndby Kommunes Sundhedspolitik 2017-2022 er anderledes end tidligere år.

For første gang har man begyndt arbejdet ved at være ude og indsamle forslag og idéer til den nye sundhedspolitik blandt borgere, foreninger, skoleelever, læger og ansatte.

Sundhed for alle

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen arbejdet med emnet og resultatet er blevet en politik, der ikke kun forholder sig til fysisk sundhed, men også til mental sundhed og lighed i sundhed.

Sidstnævnte tema handler om, at ikke alle har lige forudsætninger for at gøre brug af de kommunale sundhedstilbud og politikken fokuserer på at ville løfte indsatsen for etniske minoriteter og udsatte borgere, så de i højere grad benytter sig af og gennemfører tilbud som for eksempel genoptræning og rygestopkurser.

Borgerne med på råd

– Vi har en vision om, at Brøndby skal være et godt sted at bo og leve, hvor det er muligt at føre et aktivt og sundt liv, siger Per Jensen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Af den grund spiller en politik, der involverer så mange som muligt, en væsentlig rolle, mener Per Jensen:

– Derfor er vores nye sundhedspolitik et vigtigt grundlag for, hvordan vi som kommune skaber de bedste rammer for at vores borgere kan vælge det sunde liv. Jeg er glad for, at borgere, foreninger mv. er blevet inddraget og har givet deres input og at vi har fået en politik, der ikke kun forholder sig til fysisk sundhed. Ved at mental sundhed og lighed i sundhed også er temaer i de kommende år, kommer vi rundt om de væsentlige udfordringer, vi har i kommunen på sundhedsområdet

Sundhedspolitikkens tre overordnede temaer er udmøntet i 10 indsatsområder, hvoraf man allerede er i gang med flere af dem.