Ny vinhandel i byen

– Jeg kan personligt stå inde for vinene, for jeg har smagt dem og udvalgt dem, og så kommer de fra steder, jeg har kendt i mange år.

Sådan siger Henri Eriksen, butiksleder i LuatelloWine, der netop er åbnet på Vejlegårdsvej 67.

Mange års erfaring

Og det er ikke en novice, der nu statser på at sælge vine i lokalmiljøet. Henri Eriksen har nemlig i mange år arbejdet i vinbranchen og har blandt andet tidligere været ansat i Vinstokken i Glostrup, solgt vin og spiritus i Tyskland og arbejdet på restaurant på Bornholm. Noget der alt sammen nu skal bruges i den lille vinbutik i Vallensbæk:

– Muligheden bød sig pludselig, og så slog vi til.

Mest Italien

Butikken sælger vine fra blandt andet Spanien, Portugal og Makedonien. Men vine fra Italien kommer dog til at stå i centrum:

– Italien er simpelthen et godt vinland. Det er det land, der producerer mest vin per indbygger, og udbuddet er stort og bredt og der er derfor vin til alle typer kunder.

Lokalmiljøet

Butikken har åben hver dag, undtagen søndag, og Henri Eriksen håber, at den lille, italiensk indrettede butik bliver et lokalt omdrejningspunkt:

– Vi opfatter os selv som en nærbutik, der gerne vil sælge vin til hr og fru Hansen, men også til firmaer og virksomheder, der for eksempel skal bruge en vingave. Det skal være en hyggelig og god oplevelse at komme og handle hos os.