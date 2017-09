Nyt værn mod støj

I sidste uge begyndte opsætningen af mere end 1.500 m støjværn på Vejlegårdsvej. Støjværnet skal suge dækstøj ud for cirka 200 husstande.

I forbindelse med opsætningen vil der være støj, fordi pælene skal bores gennem asfalten. Der kan også forekomme trafikale gener.

Strækningen på Vejlegårdsvej mellem Vallensbækvej og kommunegrænsen til Albertslund er valgt, fordi støjværnet skal testes på en strækning med en tilladt kørehastighed mellem 60 og 80 km/timen, hvor et længere stykke er uden sideveje og indkørsler, og hvor der kan foretages støjmålinger ved lave boliger med have.

Sammen om løsninger

Vallensbæk Kommune deltager aktivt i Silent City, som er et samarbejde mellem flere kommuner under paraplyen Gate 21.

Det er i regi af Silent City, at kommunen nu afprøver det nye støjværn på Vejlegårdsvej.

I Ishøj, der også deltager i Silent City-samarbejdet, opstilles 500 meter centralt i kommunen.

Det er den danske virksomhed NAG1, der har udviklet støjværnet, der hedder ERNA, som står for EasyRail Noice Absorbing Guardrail.

Virksomheden har arbejdet på projektet i mere end fem år og nu er det altså klar til test i Vallensbæk og Ishøj.

Forsøget finansieres af Markedsmodningsfonden og projektgruppen i Silent City.

Behov for løsning

I forhold til at dæmme op for støjen fra motorveje og jernbaner er arbejdet mere komplekst, mener Vallensbæk Kommune.

En ny støjrapport udviklet af Rambøll peger på, at det vil koste i omegnen af 100 mio. kr. at etablere værn mod motorvejsstøj, hvis effekten for de berørte borgere i Vallensbæk Nord skal være reel.

Henrik Rasmussen (K), borgmester, er derfor sammen med nabokommunerne i løbende i dialog med folketingspartiernes trafikordførere, for at få staten til at udvide støjpuljerne, så støjen fra motorveje og jernbaner kan reduceres.