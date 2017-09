Ødelægger historisk emne

I Glostrup har vi et styks efterhånden enestående transport- og logistikhistorisk emne, som kommunen desværre i forbindelse med den påtænkte byudvidelse vil fjerne.

Jeg tænker her på godsbanegården, som er tæt på at være den sidste af sin slags i Danmark, og i hvert fald den sidste i Københavnsområdet og på Sjælland.

Der skal bygges høje huse, til boliger og muligvis liberalt erhverv.

Jeg vil foreslå, at man bevarer godsbanegården, og etablerer et levende jernbanemuseum på pladsen, ikke som en konkurrent til museet i Odense, men som et supplement. Der kan passende fremvises det jernbanemateriel fra Danmarks ældste jernbanestrækning, der ikke er plads til i Odense, S-tog, de gamle lyntog, andet nærtrafikmateriale såsom MO’erne, samt godsvogne. Det er jo en godsbanegård, som har trafikeret sporene, dels i Glostrup, dels på strækningen.

Hvis kommunen fastholder, at der skal bygges boliger med mere på området, så byg oven på. Et jernbanemuseum i stueetagen, et stykke dansk kulturhistorie, og så boliger og erhverv i højden; teknisk er det muligt.

Jernbanemuseet i Odense trækker hvert år cirka 75.000 betalende gæster. Et museum i Københavnsområdet kan sikkert trække et tilsvarende antal besøgende, hvis det er beliggende blot 20 minutter fra Københavns Hovedbanegård. Det vil være over 200 gæster i byen hver dag i gennemsnit, som kan være med til at skabe en levende by, og skabe omsætning for det kommende blomstrende forretningsliv. Glostrup vil med et sådant initiativ få en helt særegen status blandt hovedstadens kommuner, og hvor vil det harmonere smukt med, at et af den kommende letbanes knudepunkter bliver Glostrup station. Fortid, nutid og fremtid vil således på smukkeste vis komplementere hinanden, samlet et sted, nemlig i Glostrup Bymidte.

Derfor: Bevar godsbanegården og se anlægget som et potentiale for fremtiden.