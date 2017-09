Også en dag for veteranfamilierne

Det er onsdag morgen. Dannebrog er netop gået til tops og det lille kor af spredte stemmer sætter i, I Danmark er jeg født.

For niende gang er der indbudt til veterandag i Vallensbæk, og cirka 40 mennesker, tidligere udsendte i alle aldre, lokale politikere og embedsmænd og et par skolebørn, er mødt op for at være med.

Henrik Rasmussen (K), borgmester, er naturligvis med, og for ham er det en vigtig dag at fejre:

– De unge, mennesker, der vælger at tage afsted, gør det, fordi de har nogle bestemte værdier, og de værdier skal vi støtte op om.

Det er således vigtigt, mener Henrik Rasmussen, at dem, der tager afsted på en mission, er klar over, at de gør det med opbakning fra andre:

– Når vi herhjemme taler om demokrati, og nogle så tager afsted for at forsvare det, så er det vigtigt, at vi andre anerkender det.

Og så er dagen, siger Henrik Rasmussen ikke blot en dag for dem, der har været afsted:

– Det er i ligeså høj grad vigtigt at anerkende dem, der har været derhjemme, for de har haft det hårdt. Det har i nogle tilfælde sikkert føltes som meget længere tid at være derhjemme.

Skal se det

Laurits og Gustav, to lyshårede skoledrenge, er blandt dem, der ved, hvordan det føles at være i familie med en, der er på mission.

De er her nemlig sammen med deres far, der to gange har været på mission med søværnet.

– Det er hyggeligt at være her i dag. Vi er her, fordi vores far har været af sted et par gange.

Deres far, Thomas, der ikke ønsker sit efternavn i avisen, har taget drengene med til veterandagen, fordi de skal vide, hvad hans job indebærer:

– De har også været med ude og sejle, så de kan se skibet. Hjemme hos os er der fuld åbenhed om det, og derfor er de også med her i dag.

I Vallensbæk bor der i alt 75 personer, der er eller har været udsendt. De har været i blandt andet Afghanistan, Bosnien, Cypern, Congo, Egypten, Gaza og ved Afrikas Horn.

Flagdagen blev holdt første gang i 2009.