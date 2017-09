Penge til menighedsplejen og spejderne

Den 5. september fejrede Vestvold Gildet sin 54 års fødselsdag på Rødovregaard med over 35 deltagere, gildebrødre og gæster.

Vestvold Gildet har tradition for at benytte sin fødselsdag til at give gaver i stedet for at modtage gaver.

Baggrunden for, at Vestvold Gildet kan donere gaver til spejdergrupper og humanitære formål er, at gildet gennem en årrække har afholdt loppemarkeder, der giver en årlig indtægt på cirka 80.000 kr.

I år blev den største donation, Fødselsdagsprisen, på 25.000 kr. givet til Rigshospitalets Børne/Unge Program.

Fra lokal til lokal

Desuden blev Dansk Blindesamfund og Brøndbyvester, Islev og Vallensbæk menighedsplejer hver betænkt med 4.000 kr, som blandt andet går til julekurve til enlige mødre med børn i de tre sogne. Ligeledes fik tre spejdergrupper, nemlig Knuden og Ulf Jarl fra Brøndby samt De Grønne Pigespejdere fra Rødovre, deres ønsker opfyldt med hensyn til telte, kogegrej og andre ting, som hører spejderlivet til.