Racistiske beskeder på legeplads

”Muslimer er pædofile terrorister der skal udryddes”. Det var en af tre beskeder skrevet med kridt på en legeplads på Sandbjergvej onsdag morgen. Legepladsen ligger lige foran Muhammad og Aøshah Tafils lejlighed.

Der var også skrevet med kridt på Muhammads bil. Og det var ikke første gang.

– Det her var tredje gang. Første gang var dagen efter terrorangrebene i Paris, siger Aøshah Tafil.

Hun henviser til terrorangrebene i november 2015, hvor blandt andet spillestedet Bataclan og området omkring Stade de France blev ramt af terrorisme.

Anden gang havde de etnisk danske naboer til ægteparret vasket de racistiske beskeder væk, inden familien nåede at se dem.

– Vores naboer er rigtig søde. De passer vores hjem, når vi er ude at rejse. De er også kede af de beskeder. Der var en kvinde, der græd, da hun så dem, fortæller Muhammad Tafail.

Bange

Tredje gang, der var racistiske beskeder i området, var onsdag morgen. Her var der skrevet på legepladsen foran familiens lejlighed og på Muhammads firmabil. Denne gang gjorde det ekstra ondt på familien og de tre ældste børn, der går i skole og kan læse.

– Vores børn var bange i dag, da de gik i skole. De spurgte, om der kommer nogen og dræber os, siger Aøshah Tafil.

Hun er også selv bange efter beskederne.

– Jeg har det skidt. Efter min mand kom ind og sagde det, fik jeg en mærkelig smerte i maven. Første gang tog vi det ikke så alvorligt, nu er det tredje gang. Jeg er bekymret. Nogle gange tør jeg ikke gå ned i kælderen alene, siger hun.

Beskederne er centreret om et meget lille område omkring Sandbjergvej. Familien kender ikke noget til nogen, der skulle være ude efter dem personligt.

– Når det står på en legeplads, så er det rettet mod alle. Vi tænker det skal stoppes. Vi er stille og rolige mennesker, siger Muhammad.

– Vi har boet her i 13,5 år, uden der er sket noget. Vi har det godt sammen med naboerne, de er også sure over det, der er sket, supplerer Aøshah.

Først troede hun, at det måske bare var meget alvorlige drengestreger. Men de seneste beskeder var formentlig skrevet midt om natten.

– Først tænkte jeg, det var nogle børn, det tror jeg ikke mere. Jeg tror det er voksne, siger hun.

Politiet efterforsker

De første to gange havde familien taget det mere roligt, og det samme havde politiet.

– De første gange sagde de bare, at de noterede det og at vi skulle vaske det af. Denne gang har der været en politipatrulje ude og snakke med os, siger Aøshah.

Politiet tager selvfølgelig sagen alvorligt.

– Den er startet op som en sag om freds- og ærekrænkelse og racisme, siger politikommissær Henrik Hougaard fra Københavns Vestegns Politi.

Han siger, det er straffeloven § 266 b, det handler om. Den har en strafferamme på op til to års fængsel. Om beskederne var rettet mod en enkelt familie eller hvad der ellers ligger til grund for beskederne ved han stadig ikke noget om.

– Vi er i gang med at efterforske. Det er for tidligt at udtale mig om motiv og gerningsmænd, vi undersøger selvfølgelig forskellige muligheder og vi har talt med et par vidner. Vi søger også flere vidner, så hvis nogen har set en eller flere gerningsmænd skrive de her beskeder med kridt, må de meget gerne ringe til Københavns Vestegns Politi på 43 86 14 48 eller 114.

Forarget borgmester

Da Glostrups borgmester, John Engelhardt, så billederne på Facebook i onsdags blev han forarget.

– Det er helt utilstedeligt. Jeg er virkelig harm over sådan noget. Det er hærværk af værste skuffe. Når vi (Glostrup Kommune, red.) ser sådan noget, skal vi sørge for at få det væk. Den slags racisme skal vi kæmpe hårdt i mod. Det er jo en politiopgave at få fat i dem, og jeg håber virkelig, politiet får fat i dem, siger han.

Han synes det er særlig slemt, når det bliver skrevet på en legeplads.

– Lige præcis det er et af de værste steder, man kan sætte det. Men det er vel også derfor, de gør det. Det er endnu en skærpende omstændighed, siger han.

Han oplever ikke ellers racisme i Glostrup, tvært­imod mener han folk er meget tolerante.

– Det her er for groft, det ser eller hører jeg ikke rundt omkring, når jeg taler med folk eller hører dem tale om andre. Jeg synes, vi er kendetegnet ved et ganske frit og åbent samfund. Nogen har lavet en undersøgelse i alle landets kommuner, hvordan befolkningens holdning er til homoseksualitet. Der var Glostrup den kommune i Danmark, hvor der var mest plads til homoseksualitet. Der er plads til mangfoldighed i Glostrup, siger han.