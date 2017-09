Sådan skal der bygges ved Egeparken

I omkring ti år har den tidligere parkeringsplads ved siden af Egeparken ligget tom og forladt hen. Oprindeligt var grunden solgt til et firma under Hoffmann, men i juni godkendte Kommunalbestyrelsen, at grunden blev solgt videre til Bonava, der er en del af NCC. Med salget fulgte tilladelsen til at opføre og sælge fire punkthuse med 12 ejerlejligheder i hver, altså i alt 48 nye lejligheder. De 2-4 værelses lejligheder er på 77-133 kvadratmeter og der er altan eller terrasse til alle boliger. Alt i alt er boligprojektet på næste 5.000 kvadratmeter.

De nye huse får to udkørseler til Stadionvej og får formentlig adresserne Stadionvej 82 og 90.

Bonava har haft fart på og har allerede præsenteret, hvordan projektet kommer til at se ud og sat lejlighederne til salg.

– I udviklingen af projektet har vi lagt vægt på at der er boliger, der passer til forskellige familiers behov. Nabolaget lægger naturligt op til et aktivt hverdagsliv for både yngre og ældre, fortæller salgs- og marketingdirektør Kristina Olsen fra Bonava.

Den vision har arkitekten, Kasper Danielsen fra Danielsen Architecture, taget til sig.

– Vi har skabt nogle hjem, der på den ene side har en høj funktionalitet, som gør at det bliver et dejligt sted at bo. Samtidig er der en fin kontakt til nabolaget, hvor den omkringliggende natur spiller godt sammen med boligerne, fortæller han.

Bonava forventer at starte byggeriet, så de første beboere kan flytte ind allerede i december 2018.