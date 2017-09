Sæson skudt i gang

70 seniorer mødte op på Hermosagaard til frokost, da Ældre Sagen i Brøndby for nylig tog hul på en ny sæson. Underholdningen stod den ukrainske kvintet Dyvohray for.

– Det var tredje gang, de besøgte os, men absolut ikke sidste, sagde Kaare Kjær-Madsen, formand for Ældre Sagen i Brøndby efterfølgende.