Sangmatiné fyldte 20

Onsdag blev det markeret, at der i 20 år har været sangmatiné i Østervangkirken. I alle årene har det været Birthe Dyhr, der har stået for at arrangere sangmatinérne, mens Hanne Guldbjerg Kristensen har spillet på klaver.

De mødes den 3. onsdag i hver måned og synger sange fra højskolesangbogen.

– Jeg sad i menighedsrådet, og så spurgte jeg, om de synes, det var noget vi skulle tage op. Der var flertal for, at vi skulle starte. Hanne ville gerne spille gratis, så skal man bare betale for en kop kaffe. Vi startede med at være 20 til 25 hver gang, i dag kommer der ikke under 100. Så det har været en dejlig succes, jeg er glad for, at vi har sådan en dejlig menighed, som er så glade for at komme over og synge, siger Birthe Dyhr og roser de deltagendes sangstemmer.

– De synger så dejligt, siger hun.

Hun får også mange positive tilkendegivelser fra de deltagende.

– Det er stadig en dejlig oplevelse, at folk går hjem og siger de har haft en dejlig eftermiddag, siger hun.