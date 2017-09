Sejre kommer i mange størrelser

De sidder der på rad og række. Fire unge mennesker.

De to har en kasket på, der giver dem et sømandsudseende, mens de to andre sidder og småsnakker med hinanden.

Imellem sig har de en tromme. Lige nu holder de pause. Men når man går rundt på fodboldbanerne her i Tybjergparken, kan man høre trommen over alt.

På banen løber to hold rundt og spiller fodbold. Det går stærkt, for i løbet af ganske få minutter har det grønne hold scoret to mål, og man har en fornemmelse af, at det tredje snarest vil følge efter.

Det er onsdag formiddag og Job og Aktivitetscenter Vestegnen holder for femte år i træk fodboldstævne for voksne udviklingshæmmede.

Et stævne der i år tæller ti hold, og som har tiltrukket deltagere fra både Odense og Faaborg samt flere fra det storkøbenhavnske område.

Ser frem til det

Job og Aktivitetscenter Vestegnen tilbyder job, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt klub- og aflastningstilbud til unge voksne, der har forskellige former for fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

En del af dette tilbud er forskellige former idræt, og her spiller det årlige fodboldstævne en vigtig rolle, fortæller Jakob Rothstein, idrætspædagog ved Idrætslinjen:

– Det begyndte for fem år siden, og det er blevet en begivenhed, som vi ser frem til. Deltagerne møder nogen, de kender fra sidste år eller fra andre sammenhænge. Men der bliver også skabt nye relationer.

Sejr og fællesskab

I centrum for dagen er spillet på banen, altså konkurrencen om til sidst at kunne løfte den store pokal, fortæller Jakob Rothstein:

– Der er ti hold med, som er på forskellige niveauer, og det er vigtigt, at vi holder fast i et element af konkurrence.

Men spørgsmålet om, hvem der får flest sejre, kan ikke stå alene, siger Jakob Rothstein:

– Det er meget mere end et fodboldstævne. For i centrum står fællesskabet. På holdene, men også på tværs af holdene. Men også med dem, der kommer og hepper og deltager på andre måder.

Og så kommer en sejr og dermed succes ikke kun i én form, siger Jakob Rothstein:

– Sport skaber naturligvis relationer og sammenhæng. Men det kan samtidig skabe succes for den enkelte. For nogle kan det være at score et mål eller tage et indkast.

Jakob Rothstein peger over mod rækken, hvor de fire unge med trommen sidder:

– Dem udenfor banen er også en del af fællesskabet. De er med og hepper, og for dem kan successen være at slå på trommen, så det kan høres ind på banen.

At vinde over Brøndby

På bane 1 skal kampen til at begynde. Job og Aktivitetscenter Vestegnens eget hold har dog tid til at stille op til holdfoto, inden bolden begynder at rulle.

Med på holdet er Emil:

-Vi vandt den første kamp, og jeg er sikker på, at vi vinder alle kampe.

Sammen med de andre gør Emil sig klar til at spille næste kamp:

– Jeg scorede et mål i første kamp.

En gruppe grønblusede spiller kommer gående fra bane to, hvor de netop er færdige med en kamp.

På holdet spiller Mattias, der er kommet hele vejen fra Fyn:

– Det er et udemærket stævne. Det er sjovt at være med til.

Ligesom Emil og holdet fra Job og Aktivitetscenter Vestegnen er Mattias og hans fynske hold kommet godt fra start:

– Vi vandt 8-0 og 3-0. Jeg scorede to mål. Jeg håber, vi vinder.

– Hvorfor det er sjovt?

Mattias tænker sig om:

– Det er altid sjovt at vinde over Brøndby.

Lyden af sejr

I løbet af dagen havde fodboldstævnet besøg af flere prominente mennesker.

Således kiggede Kent Max Magelund (S), borgmester, forbi og satte gang i stævnet, og medaljer og pokaler blev overrakt af Kevin Mesah, Casper Fisker og cheftræner Alexander Zorninger fra Brøndby IF.

Det er trods alt et fodboldstævne i en by, hvor sporten spiller en fremtrædende rolle, og hvor herreholdet igen blander sig i topstriden.

Bum, bum, bum.

Trommen kan høres rundt på alle baner.

Der bliver heppet på endnu en sejr. På banen. Og udenfor banen.

Vinderen af turneringen blev for fjerde år i træk Aktivitetscentret Lavuk fra Østerbro. Job og Aktivitetscenter Vestegnens eget hold fik bronze.