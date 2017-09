SF’s kandidater til kommunalbestyrelsen

SF i Glostrup har valgt de syv, det vil være muligt at stemme på til kommunalvalget i november. De kommer til at stå på listen i denne rækkefølge: Palle Lautrup, Henrik Lund, Jonas Madsen, Mogens Mathiesen, Mette Vennerstrøm, Anya Jensen, Jens Erik Larsen.

Øverst på listen står altså Palle Laustrup, SF’s nuværende medlem af kommunalbestyrelsen. Det blev han, da Mette Vennerstrøms ønskede at forlade kommunalbestyrelsen på grund af sygdom.

– I SF-Glostrup har Mette Vennerstrøm på grund af sygdom valgt at holde pause, men vi stiller selvfølgelig op med et stærkt hold som vil sætte borgernes velfærd i centrum. Velfærden for både børnene og de ældres trivsel er for os vigtigere frem for skattelettelse og prægtige bygninger. Vi ønsker en grøn og bæredygtig udvikling af Glostrup, med plads til et rigt og udviklende foreningsliv, siger Palle Laustrup.