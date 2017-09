Socialdemokratiet præsenterede og debatterede skolepolitik

I et lokale i Fritidscenteret stod socialdemokratiets borgmesterkandidat, Lisa Ward, onsdag aften foran en gruppe på omkring 20 personer. De fleste var socialdemokrater, men der var også politikere fra andre partier, skolebestyrelsesmedlemmer, Glostrup Skoles nye leder, Yasar Cakmak, og repræsentanter fra de to fagforeninger på skoleområdet, BUPL og Danmarks Lærerforening.

Hun startede med at præsentere, hvilke ønsker Socialdemokratiet har til skolepolitikken i Glostrup.

– Jeg ved, fordi jeg selv færdes i skoleverdenen hver dag, at hver eneste dag møder der lærere og pædagoger op på arbejde, der vil gøre deres bedste for, at de børn, vi har her i Glostrup, skal have den bedste skoledag. Jeg ved også, at der er mange, der har forskellige holdninger til, hvordan vi kan lave det anderledes. Det har vi også i Socialdemokratiet. Vi har nogle ting, vi rigtig gerne vil.

Kortere skoledag

Den første ting, Lisa Ward nævnte, var skoledagens længde. Det er et emne, der bliver diskuteret ofte.

– Vi vil rigtig gerne have en kortere skoledag. Så er der nogen, der vil sige, at det må vi ikke bare lave ifølge Folkeskoleloven, men vi må udnytte de muligheder, der er, sagde hun.

Da der efterfølgende var debat mellem de fremmødte, var skoledagens længde et emne, der fyldte meget.

– Man skal også kigge på, hvordan skemaet bliver organiseret, så der ikke er indskolingsbørn, der har en dag til klokken kvart over tre, sagde Kirstine Bjarnt, der er medlem af Skolebestyrelsen.

Elever i indskolingen skal ifølge Folkeskoleloven være i skole i 1.200 timer om året, hvilket svarer til seks timer om dagen, eller fra 8 til 14. Det er dog muligt for skolerne at ligge timerne anderledes, så børnene har tidligere fri nogle dage og senere andre.

Freddy Rose nævnte, at ud af Danmarks 2.400 folkeskoler har 400 af dem allerede nu i større eller mindre grad kortere skoledage.

En af mulighederne for at lave en kortere skoledag er at konvertere noget af den såkaldte understøttende undervisning (UU-timer) til timer, hvor der er to voksne i klassen. Det var en mulighed, som flere argumenterede for at anvende.

Arbejdstidsaftale

Den nye overenskomst for lærerne, der blev vedtaget af Folketinget efter lockouten for fire år siden, sætter nogle meget faste krav til, at lærerne skal være på arbejde i stort set hele deres arbejdstid. De skal altså også forberede sig på skolen, hvilket mange lærere er utilfredse med. I flere kommuner har kommunen og lærerforeningen derfor lavet en lokal arbejdstidsaftale, der afviger fra standardoverenskomsten og giver lærerne mere frihed.

Sådan en aftale er der ikke lavet i Glostrup. Her har kommunen og foreningerne i stedet underskrevet et forståelsespapir, der fastlægger, hvordan de ting, der ifølge overenskomsten skal aftales lokalt, skal fungere.

Men Socialdemokratiet mener, at der skal mere til.

– Vi vil rigtig gerne have en arbejdstidsaftale for lærere og pædagoger. Man har allerede forskellige aftaler i Glostrup Kommune, men vi vil gerne have en arbejdstidsaftale. Det er nødvendigt, hvis man vil tiltrække de bedste lærere og pædagoger, sagde Lisa Ward.

Derudover vil hun give de nuværende ansatte på skolen efteruddannelse.

– Vi vil gerne sikre, at personalet får den bedste efteruddannelse, så de kan løse de opgaver, de bliver sat til, sagde hun.

En eller flere skoler?

En af de ting, hvor der var størst uenighed blandt de fremmødte, var omkring skolestrukturen. Lisa Ward lagde ud med et ønske om en styrket lokal ledelse af skolerne.

– Da vi blev Glostrup Skole, gik vi fra at være fire skolebestyrelser til at være en. Vi har en skolebestyrelse i dag, der knokler for at få det til at hænge sammen. Vi vil gerne hjælpe og støtte op om dem, og give dem en anden måde at gøre det på. Det kan være nogle underbestyrelser. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at de komme ud på de enkelte afdelinger og ser, hvad der rører sig. Det må være sindssygt svært for de forældre, der sidder i skolebestyrelsen, at komme helt derud. Derfor er mere forældreinddragelse vigtigt for os, sagde hun.

Der var længere debatter om, hvorvidt det var en god idé med lokale råd. Flere mente, at de ikke ville få noget magt i praksis og derfor vil udvikle sig til festudvalg.

Søren Enemark, der står nummer to på Socialdemokratiets liste, mente, at det var vigtigt med lokal identitet på skolerne.

– Da mine børn gik i skole, der gik de på en skole, ikke på en matrikel. De var stolte af skolen, det tror jeg er meget vigtigt. Jeg tror, det er godt med den naturlige gode konkurrence mellem skolerne, der var i gamle dage. Jeg siger ikke, vi skal bryde hele systemet ned, men jeg tror, vi har gjort os selv en bjørnetjeneste ved at centralisere for meget og give skolerne for lidt frihed, sagde han.

Det blev også foreslået at genoverveje muligheden for at lave en af skolerne til en udskolingsskole, som det også blev foreslået, den gang Glostrup Skole blev oprettet. Dengang var der massiv modstand mod forslaget, og der var også flere, der talte imod det forslag.

Flere nye ting

Selvom fremmødet var begrænset, var Lisa Ward glad for, at Socialdemokratiet havde holdt debatmødet.

– Når man laver en åben invitation, så handler det om at turde satse på, at der kommer nogen. Jeg er tilfreds, for jeg synes faktisk, der har været en rigtig god dialog, siger hun.

Hun fik også nye ting med fra mødet.

– Jeg har hørt nogle personlige historier, som jeg ikke har hørt før. Det gør noget ved mig som menneske. Det gør noget ved mig, når jeg hører om børn, der ikke trives, eller børn, der har svært ved at være i deres skole. Det ville svare til, at jeg gik fra mit arbejde hver dag og var ked af at være der. De eneste, der kan gøre noget ved det, det er de voksne, børnene kan ikke gøre noget ved det, siger hun.

Der var også input, der kan få Socialdemokratiet til at overveje sin politik.

– Det her er med til at gøre os helt klar på, hvad vi vil. Jeg startede med at sige, der er fire ting, vi vil. Hvis man læser vores kommunalpolitiske program, så står der, at vi vil gøre dagen kortere i indskolingen. Der står ikke, at det vil vi på mellemtrinnet og i udskolingen. Det har jeg hørt i dag, at det skal man måske også overveje. Der tænker jeg, jeg skal i en dialog, om det er nødvendigt at gøre det der. Jeg hører om børn, der ikke kan nå fritidsaktiviteter, det synes jeg er ærgerligt, siger hun.