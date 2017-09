Søndag med fokus på efterskolen

Traditionen tro bliver Efterskolernes Dag hvert år markeret den sidste søndag i september på efterskoler landet over.

Således også i søndags, hvor Brøndby Idrætsefterskole slog dørene op til åbent hus for de mange gæster og interesserede, der eftermiddagen igennem strømmede til for at høre mere om idrætsefterskolens linjer, der spænder lige fra pige- og drengefodbold i samarbejde med blandt andet Brøndby I.F., over fitness-linje til ishockey-linjen.

Flere af de besøgende unge og deres forældre var så glade for det de oplevede på idrætsefterskolen, at de på stedet afleverede en ansøgning til optagelse på idrætsefterskolen til den kommende skolestart i sommeren 2018.