Sommerferie for fattige

I sommerferien inviterede de to kirker Brøndby Strand Kirke og Nygårdskirken i alt seks familier med i alt 24 personer fra Brøndby med på sommerferie ved Faaborg. Her fik hver familie et sommerhus i en uge, de fik transporten betalt af kirken og de fik kostpenge.

De seks familier var blevet valgt af kirkerne som nogle, der havde særlig brug for hjælp. De var enten på kontanthjælp, eller havde et beløb, der svarede til kontanthjælpen til rådighed. De ville altså ikke have haft mulighed for at komme på ferie, hvis det ikke var støtten fra kirkerne.

– Projektet går ud på, at børnene også skal kunne komme hjem og sige, at de har været på sommerferie. Vi tilbyder det til familier, der har fået julehjælp, men det er åbent for alle. Det er ikke et krav, at man kommer i kirken eller er kristen, siger Pernille Jørgensen, der er sognemedhjælper i Nygårdskirken.

Projektet er støttet af Samvirkende Menighedsplejer og koordineret med andre kirker, der har lignende projekter, så hele Dansk Folkeferie Center i Faaborg var for familier i samme situation. Der var derfor masser af aktiviteter på centret, som var målrettet denne gruppe. Derudover havde de to kirker fra Brøndby også arrangeret andre aktiviteter.

– Det var en uge med sjov og ballade. Rundbold, grill­aftner, vi fløj med drage og vi var på Egeskov Slot og ude at køre med veterantog, siger Pernille Jørgensen.

Familierne er på sommerferie, og det er deres ferie, så det er ikke et krav, at de deltager i aktiviteterne. Men det har de fleste valgt at gøre. For nogle af familierne har ikke et særlig stort socialt netværk i forvejen.

– Vi laver det, for at få familierne til at være sammen. Børnene begynder at lege sammen, de begynder at snakke mere sammen. Det betyder også, at de kan snakke bedre sammen, når de møder hinanden igen efter ferien, siger Pernille Jørgensen.

Hun var sammen med tre andre fra kirkerne, med på turen.