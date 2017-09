Sprogstimuleringen er blevet udvidet

Børn, der ikke er indmeldt i dagtilbud og går hjemme, bliver sprogvurderet af kommunens talepædagoger.

Hvis børnene taler et ringe dansk bliver de visiteret til et gratis dagtilbud, som er obligatorisk for forældrene, indtil barnets danske sprog via en sprogvurdering visersig at være på et acceptabelt niveau igen.

Et tiltag, der reguleres efter loven om dagtilbud.

Denne lov er imidlertid blevet ændret, så der fremover ikke kan tildeles 15 eller 30 timers sprogstimulering, men kun 30 timer.

Alle de børn, som fremover visiteres til en gratis dagtilbudsplads, skal således, uanset om deres forældre er i beskæftigelse eller på kontanthjælp, have et tilbud på 30 timer ugentligt.

Dermed bortfalder sprogstimuleringstilbuddet på 15 timer helt.

En lovændring der, ifølge Børneforvaltningen i Brøndby Kommune, påvirker to børn.

Et tal, der ifølge Børneforvaltningen, har været nogenlunde stabilt de senere år, da det har svinget mellem to og fem børn.

Den samme lovændring giver kommunerne mulighed for at fremrykke sprogvurderingen til, at børnene er to år.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har dog besluttet, at fastholde at sprogvurderingen finder sted, når barnet er tre år.

Antal børn i Brøndby Kommune, der har været visiteret til et særligt sprog tilbud i 15 timer (per 1. juli 2017 30 timer)

2012 2 børn

2013 3 børn

2014 3 børn

2015 4 børn

2016 5 børn

2017 2 børn