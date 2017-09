Stop fartbøllerne

Af

Tanya Ripperda,

Mellemtoftevej 30,

Glostrup

Jeg klager over trafikken på Nørre Allé/Mellemtoftevej. Jeg kan ikke forstå, at kommunen ikke prøver at yde tiltag mht. til at forbedre trafikken på Nørre Allé/ Mellemtoftevej. Vejen virker som om, det er en hovedvej, ikke en villavej.

Der er placeret bump på vejen, folk bruger disse som flyvehop og gasser op for at fart på (en lille tivolitur).

Bilisterne bruger vejen som gennemkørsel mellem Roskildevej og Ringvejen, da den sparer dem for to lyskryds, såfremt man holder en gennemsnitsfart på 50 km/t. Ydermere anvender lastbiler også vejen som gennemkørsel trods forbud.

Hvis jeg skal over vejen med min lille dreng, skal jeg løbe som en gal for ikke at blive kørt ned af en galning, der gasser op for at få rigtig fart på, når han eller hun skal over flyvehoppet og nå det grønne lys i lyskrydset.

Det burde være muligt at lukke vejen i svinget mellem Nørre Allé og Mellemtoftevej. Eller skifte bumptypen til en maks 20 km/t-type.